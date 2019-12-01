Cae presunto asaltante de bar en La Condesa, en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:50:39

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a un hombre presuntamente responsable del asalto a un bar ubicado en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, la noche del pasado 2 de septiembre, un grupo de sujetos armados entró al establecimiento y abrieron fuego al aire, después despojaron a varios comensales de sus pertenencias y se dieron a la fuga.

Según información oficial, al dar seguimiento al caso, los agentes de seguridad capitalina revisaron las cámaras de seguridad del C2 Centro mediante las cuales se establecieron las características físicas y el vehículo del individuo.

Por lo anterior, el sospechoso fue detenido a bordo de un vehículo gris, mientras fumaba mariguana.

Asimismo, se dio a conocer que, en la revisión protocolaria se le aseguraron 11 bolsitas de presunta mariguana, con lo que quedó detenido y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.