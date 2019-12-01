Cae presunto asaltante de bar en La Condesa, en CDMX

Cae presunto asaltante de bar en La Condesa, en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 08:50:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a un hombre presuntamente responsable del asalto a un bar ubicado en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, la noche del pasado 2 de septiembre, un grupo de sujetos armados entró al establecimiento y abrieron fuego al aire, después despojaron a varios comensales de sus pertenencias y se dieron a la fuga.

Según información oficial, al dar seguimiento al caso, los agentes de seguridad capitalina revisaron las cámaras de seguridad del C2 Centro mediante las cuales se establecieron las características físicas y el vehículo del individuo.

Por lo anterior, el sospechoso fue detenido a bordo de un vehículo gris, mientras fumaba mariguana.

Asimismo, se dio a conocer que, en la revisión protocolaria se le aseguraron 11 bolsitas de presunta mariguana, con lo que quedó detenido y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto asaltante de bar en La Condesa, en CDMX
Mujer pierde la vida y su esposo resulta herido en ataque armado, en Apatzingán
Ultiman a tiros a un campesino en la colonia Generalísimo Morelos de Zamora, Michoacán 
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
Más información de la categoria
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
3 muertos y un lesionado de gravedad es el saldo que dejó riña en tianguis del Edomex; comerciantes lincharon al agresor
Alcaldesa de Apatzingán se reúne con "Los Hermanos Jiménez" tras cancelación de concierto
Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos
Comentarios