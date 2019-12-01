Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex

Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 14:34:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chimalhuacán, Edomex., a 21 de septiembre de 2025.- Tras un impresionante despliegue de fuerzas de seguridad, fue detenido en plena vía pública Brayan “N”, de 30 años, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente del Estado de México.

El sujeto, considerado objetivo prioritario por las autoridades, fue interceptado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco I. Madero, durante un operativo sorpresa en el que participaron elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR y SSPC, junto con la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía Municipal.

En la revisión le aseguraron varias dosis de cristal y cocaína, así como un teléfono celular y dinero en efectivo. De inmediato fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

De acuerdo con las investigaciones, Brayan “N” encabezaba una red criminal dedicada a la extorsión violenta de tortillerías, carnicerías y rosticerías, imponiendo terror con amenazas y ataques. Incluso se le atribuye el lanzamiento de un explosivo contra una tortillería y el asesinato de una mujer el pasado 14 de enero de 2024.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex
Conductor ebrio y su esposa son detenidos tras ponerse agresivos con policías en Centro de Morelia; intentaban retirar vallas de ciclovía
Continúan desaparecidos tres empresarios de Veracruz; familiares temen por su vida
Enfrentamiento armado en Queréndaro suspende Eventos por la Paz
Más información de la categoria
Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex
Desaparecen artistas colombianos en México; Gustavo Petro pide a Sheinbaum su localización
Conductor ebrio y su esposa son detenidos tras ponerse agresivos con policías en Centro de Morelia; intentaban retirar vallas de ciclovía
Uruapan, con la mayor inversión en infraestructura en los últimos 50 años: Bedolla
Comentarios