Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex

Chimalhuacán, Edomex., a 21 de septiembre de 2025.- Tras un impresionante despliegue de fuerzas de seguridad, fue detenido en plena vía pública Brayan “N”, de 30 años, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente del Estado de México.

El sujeto, considerado objetivo prioritario por las autoridades, fue interceptado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco I. Madero, durante un operativo sorpresa en el que participaron elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR y SSPC, junto con la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía Municipal.

En la revisión le aseguraron varias dosis de cristal y cocaína, así como un teléfono celular y dinero en efectivo. De inmediato fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

De acuerdo con las investigaciones, Brayan “N” encabezaba una red criminal dedicada a la extorsión violenta de tortillerías, carnicerías y rosticerías, imponiendo terror con amenazas y ataques. Incluso se le atribuye el lanzamiento de un explosivo contra una tortillería y el asesinato de una mujer el pasado 14 de enero de 2024.