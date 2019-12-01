Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 15:33:51

Zamora, Mich., a 27 de septiembre de 2025.- En una acción operativa coordinada entre elementos de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y fuerzas estatales, se logró la detención de seis personas tras un enfrentamiento registrado en el municipio de Zamora.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos útiles, equipo táctico y varios vehículos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

Entre los detenidos se encuentra un menor de 18 años, quien será presentado ante la autoridad especializada en justicia para adolescentes, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan, ya que existen indicios que vinculan a los detenidos con otros hechos delictivos ocurridos en la región de Zamora en fechas recientes.