Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 

Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 15:33:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Mich., a 27 de septiembre de 2025.- En una acción operativa coordinada entre elementos de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y fuerzas estatales, se logró la detención de seis personas tras un enfrentamiento registrado en el municipio de Zamora.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos útiles, equipo táctico y varios vehículos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

Entre los detenidos se encuentra un menor de 18 años, quien será presentado ante la autoridad especializada en justicia para adolescentes, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan, ya que existen indicios que vinculan a los detenidos con otros hechos delictivos ocurridos en la región de Zamora en fechas recientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Apatzingán: Detienen a dos y les aseguran armas en Parácuaro, Michoacán 
Seis hombres fueron arrestados en flagrancia por extorsión y lesiones en Ecatepec; fueron detenidos mientras golpeaban a su víctima por negarse a pagar extorsión
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Vuelca camión de pasajeros en la colonia Ejército de Oriente de la CDMX, dejando 5 personas heridas
Más información de la categoria
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Trump ordena despliegue de tropas en Portland, Oregon; autoriza uso de “fuerza total”
Zamora, Michoacán: Mantas, policías emboscados y un municipio en vilo: la crisis de seguridad que el gobierno local no ha contenido
Citricultores de Apatzingán exigen acción ante la creciente inseguridad:
Comentarios