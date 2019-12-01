Cae ministerial de Michoacán; lo acusan de cohecho y delitos contra la administración de la justicia

Morelia, Michoacán, a 13 de abril 2026.- Autoridades Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, informa que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un agente del Ministerio Público, por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho y contra la administración de justicia.

El imputado, identificado como Oscar "N", es señalado por hechos que atentan contra el correcto desempeño del servicio público y el acceso a la justicia, en agravio de dos personas.

Sobre el particular se informó que en audiencia inicial llevada a cabo ayer domingo, el órgano jurisdiccional calificó como legal la detención, se formuló imputación en su contra y el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica. Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Estas acciones se enmarcan en la política institucional de combate frontal a la impunidad y de cero tolerancia a actos de corrupción que impulsa el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, orientada a garantizar que el actuar de las y los servidores públicos se apegue estrictamente a la legalidad.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso irrestricto con el combate a la impunidad, actuando con firmeza incluso al interior de la institución, a fin de garantizar que quienes integran el servicio público se conduzcan bajo los principios de legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos.