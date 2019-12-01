Cae Juan “R”, sujeto presuntamente implicado en red de trata de personas y abuso infantil en Tamaulipas; compartió más de 10 mil imágenes vía redes sociales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 16:04:13

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República informó de la detención de Juan “R”, en Ciudad Victoria, esto por su presunta participación en una red de pornografía infantil y trata de personas.

Autoridades indicaron que este individuo operaba en diversos grupos de redes sociales, en los cuales afirman hay más de 4 mil integrantes, motivo por el cual se giró una orden de aprehensión en su contra y comenzó a ser investigado, hasta que el día de hoy se concretó su detención, en un operativo en el cual la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional colaboraron con autoridades locales.

La detención sucedió en la colonia Ampliación Miguel Alemán, en Ciudad Victoria. Autoridades indicaron que el sujeto compartió al menos 10 mil 259 imágenes y 531 videos con contenido de pornografía infantil en los diversos grupos de redes sociales.

Juan “R”, luego de su detención fue puesto bajo custodia del Ministerio Público Federal, el cual determinará la situación jurídica del imputado conforme a derecho.