Caída de “El Chalamán”, familiar directo de Nemesio Oseguera: golpe al corazón de Jalisco en Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 09:44:42

Colima, Col., a 25 de agosto de 2025.- En un operativo sorpresa realizado en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, autoridades federales capturaron a José Luis “N”, alias “El Chalamán”, considerado uno de los principales operadores del crimen organizado en Jalisco y familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La detención ocurrió en Colima, cuando elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República desplegaron un dispositivo sobre la avenida Benito Juárez, donde fue interceptado el presunto capo.

Fuentes oficiales confirmaron que la captura responde a una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos contra la salud, narcotráfico y conspiración delictiva.

Washington lo señala como pieza clave en la logística de trasiego de drogas y precursores químicos que abastecían al CJNG en la región del Pacífico.

Analistas de seguridad consideran que la caída de “El Chalamán” sacude la estructura interna del CJNG, no solo por su papel operativo, sino por su vínculo de sangre con “El Mencho”, lo que le daba poder de decisión en la red criminal.

Especialistas advierten que esta detención podría generar reacomodos violentos en Colima y estados aledaños, al disputarse los mandos intermedios el control de rutas y operaciones.

El gobierno federal presentó el arresto como un golpe contundente a la cúpula criminal que más violencia ha generado en México durante la última década.

En un breve comunicado, autoridades señalaron que se seguirá trabajando en la desarticulación de las redes financieras y armadas del CJNG, considerado por agencias estadounidenses como uno de los cárteles más poderosos del mundo.