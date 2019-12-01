Cae estadounidense ligado a célula liderada por hijos de "El Chapo"; EEUU lo busca por narcomenudeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 11:50:25

Mazatlán, Sinaloa, a 20 de julio 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Janero Van "N", ciudadano estadounidense ligado a una célula criminal liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido es buscado en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan, así como sus vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

A través de redes sociales, el funcionario federal detalló que la captura fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA).

Por su parte, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), detalló que el arresto se llevó a cabo el pasado 17 de julio durante un operativo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Cabe señalar que Janero Van será entregado a las autoridades estadounidenses ene l Aeropuerto Internacional de Mazatlán.