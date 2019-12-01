Cae en Morelia dueño de veterinaria donde hallaron más de 100 animales maltratados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 10:37:21
Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Capturan a Rodrigo “N”, por su posible relación en el delito de maltrato animal, cometido en agravio de un ejemplar canino.

De acuerdo con las investigaciones, en un domicilio ubicado en la colonia Prados Verdes, se encontraba una clínica veterinaria, en la cual se localizaron más de 100 ejemplares domésticos y de vida silvestre en malas condiciones de salud, sin higiene, así como cuerpos de animales fallecidos y otros en estado de putrefacción.

Durante una diligencia realizada en octubre de 2019, fueron localizados con vida 17 caninos, 39 aves de ornato, tres gatos, dos patos, dos gansos, una paloma, una iguana verde, 60 roedores, seis erizos, dos víboras de cascabel, una serpiente coralillo, otra por determinar y dos tortugas, además de varios peces.

En la misma inspección también se encontraron dos fetos caninos y fueron hallados sin vida un perrito, dos erizos, dos tortugas, una víbora pitón y un ave silvestre.

Estos hechos fueron denunciados ante la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, que emprendió las investigaciones pertinentes, mismas que permitieron establecer la posible relación de Rodrigo “N”, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión, la cual fue obsequiada y cumplimentada.

Noventa Grados
