Cae en Buenavista, Michoacán, objetivo prioritario con armas, estupefacientes y un vehículo robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 17:20:45

Buenavista, Mich., a 3 de octubre de 2025.- En un golpe contundente contra la delincuencia organizada, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno detuvieron a un presunto generador de violencia que operaba en el municipio de Buenavista, considerado uno de los principales objetivos criminales de la región.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), se llevó a cabo en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto.

Durante la acción se logró decomisar un arsenal compuesto por un arma larga calibre .223, 150 cartuchos útiles, cuatro cargadores y un chaleco balístico. Además, se aseguró un vehículo con reporte de robo, 171 envoltorios de marihuana y 60 dosis de una sustancia con las características de la cocaína.

El detenido, considerado un actor clave en la violencia registrada en la zona, fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con lo asegurado, a fin de continuar con las investigaciones y los procesos legales correspondientes.

La SSP subrayó que este resultado forma parte de los operativos permanentes para recuperar la tranquilidad en la Tierra Caliente, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier actividad ilícita al 089 o a la línea de emergencias 911.