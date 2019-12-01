Cae el tercer implicado en el ataque a Los Cantaritos, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión; afirmó Braulio Guerra Urbiola

Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- José Luis “N” alias “El Snoopy” o “El Chispa”, tercer implicado en el ataque a Los Cantaritos que dejó un saldo de 10 muertos e igual número de víctimas, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión, afirmó Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro (TSJ).

Adelantó que, a las 14:00 horas del próximo miércoles continuará la audiencia inicial para vincularlo a proceso por el delito de homicidio y lesiones calificadas.

“Desde luego que el Código Penal del Estado de Querétaro nos pone como pena superior 50 años de prisión que ese es el tope que se tiene respecto a ello y se tiene que analizar precisamente el grado de reproche que ya la persona juzgadora tiene que hacer en función de los hechos”.

Recordó que la detención realizada por la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado, la madrugada del pasado viernes, fue un golpe importante para aclarar este homicidio que conmocionó al estado.

“Hay una vinculación a proceso, se tiene una prisión preventiva justificada y se nos informó que se solicitó la duplicidad de término que implica que su situación jurídica comience con un proceso en donde se reanuda la audiencia este miércoles 27 a las 14:00 horas”.

Explicó que primero viene, necesariamente, un ejercicio para recabar los datos de prueba que merecen que se vincule a proceso y posteriormente se tiene que analizar su situación jurídica con la deficiencia de plazo respecto a la medida cautelar.

Por lo delicado del caso, dio, se tomarán las medidas desde el punto de vista estrictamente jurídico de acuerdo con las condiciones que tenga el hecho.

Recordó que la audiencia inicial fue el sábado en las 9:30 horas en donde se hizo la vinculación inicial y la medida cautelar que se dictó fue de prisión preventiva justificada y se debe tener ahora una duplicidad del término para determinar su situación jurídica.