Cae "El Fresa" presunto líder de Jalisco y 6 supuestos cómplices, en el Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 14:53:03

Tlalmanalco, Estado de México, a 8 de abril 2026.- Persona de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) capturó a Kevin “N”, alías “El Fresa”, así como a seis presuntos cómplices en el municipio de Tlalmanalco.

Todos los anteriores estarían vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operaban en la zona oriente de la entidad mexiquense.

Según un comunicado oficial, Kevin “N”, está señalado como el presunto líder de la agrupación.

Además, se detalló que las detenciones se llevaron a cabo en dos operativos separados en coordinación con la policía municipal, como parte de los operativos del Mando Unificado Zona Oriente.

En la primera acción, realizada en la colonia Pueblo Nuevo, elementos estatales y municipales detectaron a varias personas “con actitud evasiva”, las cuales manipulaban bolsas de plástico y que, al notar la presencia de los uniformados intentaron huir a bordo de dos motocicletas.

Luego de una persecución, los agentes los alcanzaron y al realizarles una revisión de rutina les localizaron 72 bolsas con hierba similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia con características de cristal y dos teléfonos celulares.

En esa operación fueron detenidos Giovanni “N”, de 30 años; Jesús “N”, de 20; Víctor “N”, de 19, así como dos menores de edad.

En la segunda acción, realizada en la colonia Bella Vista, las autoridades capturaron a Kevin “N”, alias “El Fresa”, de 31 años, junto con Aline “N”, de 26.

Al momento de la captura les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador con cinco cartuchos útiles, 40 envoltorios de posible cristal y un teléfono celular.