Choque entre autobús y tráiler deja dos muertos y ocho heridos en Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 12:52:19

Güémez, Tamaulipas, 8 de abril del 2026.- Un choque entre un autobús de pasajeros y un transporte de carga dejó dos personas muertas y ocho más heridas durante la madrugada de este 8 de abril en una carretera de Tamaulipas.

La Vocería de Seguridad del estado informó que el accidente ocurrió sobre la carretera Zaragoza–Monterrey, a la altura del kilómetro 95, en el municipio de Güémez.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús se impactó contra un vehículo de carga, lo que provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia en la zona.

Paramédicos confirmaron que dos personas que viajaban en el autobús perdieron la vida, mientras que otras ocho resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Además, 30 pasajeros más fueron valorados en el lugar por personal de emergencia.

Debido al accidente, las autoridades realizaron cortes a la circulación en la carretera Zaragoza–Monterrey para facilitar las labores de rescate, así como la remoción de las unidades involucradas y la limpieza de la vía.