Presunto responsable de violación y robo, cometido contra su expareja, es vinculado a proceso en Morelia, Michoacán; además permanecerá en prisión preventiva

Presunto responsable de violación y robo, cometido contra su expareja, es vinculado a proceso en Morelia, Michoacán; además permanecerá en prisión preventiva
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:22:40
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Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- Christopher Alexis “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de violación y robo, cometidos en agravio de su ex pareja, en esta ciudad, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación entre marzo y mayo de 2024, el imputado sometió a la víctima a constantes agresiones físicas y sexuales, en un contexto de violencia reiterada. Asimismo, la despojó de 40 mil pesos en efectivo, vulnerando su integridad y patrimonio.

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, se llevaron a cabo actos de investigación que establecen la posible participación del imputado en estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

Luego de que se llevó a cabo la audiencia inicial, el Juez de Control lo vinculó a proceso; impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para concluir las investigaciones.

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