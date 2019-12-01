Autoridades realizan 8 cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora

Autoridades realizan 8 cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:21:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Qro., 8 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, ejecutó 8 cateos simultáneos en distintos puntos de los municipios de Querétaro y Corregidora, como resultado de trabajos de investigación y análisis de información.

Las diligencias se realizaron en las colonias Reforma Agraria, Jardines de la Hacienda, Colinas del Cimatario, El Salitre y Balcones de Juriquilla, así como en Los Olvera y Ampliación Los Ángeles, en el municipio de Corregidora, donde se intervinieron diversos inmuebles vinculados a las carpetas de investigación.

Durante los cateos, se logró el aseguramiento de diversos indicios, entre ellos, equipos de videograbación (DVR), documentación, entre otros indicios relevantes para las investigaciones. 

Como resultado de las diligencias, se concretó la detención de tres personas y se obtuvieron datos para la localización de un cuarto imputado, contra quien también se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Corregidora.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de investigar y perseguir los delitos, mediante acciones coordinadas que permitan el fortalecimiento de las investigaciones y el acceso a la justicia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en predio "La Beatilla" de Zamora, Michoacán 
Flamazo en el Metro de la CDMX, obliga a suspender temporalmente el servicio; no se reportan heridos
Recupera Policía Morelia camioneta robada tras asalto
Servicio social: solicitan apoyo para identificar a hombre víctima de homicidio localizado en la presa de Cointzio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
A la cárcel 13 soldados por matar a dos niñas en Badiraguato, Sinaloa: Estado, Ejército y federación dijeron que fue enfrentamiento, pero le dieron 119 balazos a una familia; hasta Sheinbaum evitó hablar del caso
En 28 estados del país el diésel se vende por encima del precio pactado: Roza los 30 pesos por litro
Rescatan con vida a minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa
Choque entre autobús y tráiler deja dos muertos y ocho heridos en Tamaulipas
Comentarios