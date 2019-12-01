Autoridades realizan 8 cateos simultáneos en Querétaro y Corregidora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:21:07

Querétaro, Qro., 8 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, ejecutó 8 cateos simultáneos en distintos puntos de los municipios de Querétaro y Corregidora, como resultado de trabajos de investigación y análisis de información.

Las diligencias se realizaron en las colonias Reforma Agraria, Jardines de la Hacienda, Colinas del Cimatario, El Salitre y Balcones de Juriquilla, así como en Los Olvera y Ampliación Los Ángeles, en el municipio de Corregidora, donde se intervinieron diversos inmuebles vinculados a las carpetas de investigación.

Durante los cateos, se logró el aseguramiento de diversos indicios, entre ellos, equipos de videograbación (DVR), documentación, entre otros indicios relevantes para las investigaciones.

Como resultado de las diligencias, se concretó la detención de tres personas y se obtuvieron datos para la localización de un cuarto imputado, contra quien también se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

Las diligencias fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Corregidora.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de investigar y perseguir los delitos, mediante acciones coordinadas que permitan el fortalecimiento de las investigaciones y el acceso a la justicia.