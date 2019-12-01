Detienen a hombre por presunta agresión en Querétaro

Detienen a hombre por presunta agresión en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:31:37
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Querétaro, Qro., 8 de abril de 2026.- Policías Estatales realizaban recorridos preventivos en la colonia Plazas del Sol Primera Sección, en el municipio de Querétaro, cuando detectaron una riña en la vía pública, por lo que se aproximaron para intervenir y descartar riesgos.

En el lugar, una mujer señaló a uno de los presentes como quien presuntamente le había realizado tocamientos indebidos, manifestando su intención de proceder legalmente ante la autoridad correspondiente.

Derivado de lo anterior, el presunto responsable fue detenido, informado de sus derechos como detenido y puesto a disposición de la Fiscalía, a fin de continuar con la investigación y definir su situación jurídica.

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