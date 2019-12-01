Tres lesionados tras choque y volcadura en la carretera a Huimilpan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:25:52

Huimilpan, Qro., 8 de abril de 2026.- Al menos tres personas resultaron lesionadas, luego de un aparatoso choque con volcadura, que se registró, sobre la carretera a Huimilpan.

Fue sobre el kilómetro 18, de la carretera 400, a la altura de la localidad de Lagunillas, en donde se registró el accidente, que dejó importantes daños materiales.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó la colisión y la volcadura de uno de los vehículos involucrados, quedando con importantes daños en la carrocería.

Al lugar, se aproximaron analistas de Protección Civil de Huimilpan y del municipio de El Marqués, quienes al llegar, realizaron la valoración de tres personas, sin embargo, determinaron realizar el traslado solo de uno de los involucrados, quien presentaba heridas graves.

Elementos de la Policía Municipal de Huimilpan, son quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, y solicitaron el apoyo de una grúa para realizar maniobras.