Cae "El Cherrys", presunto operador de organización criminal de Tamaulipas; lo vinculan a ataques con drones y bloqueos

Cae "El Cherrys", presunto operador de organización criminal de Tamaulipas; lo vinculan a ataques con drones y bloqueos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 09:47:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Reynosa, Tamaulipas, a 10 de marzo 2026.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó al Manuel “N”, alias “El Cherrys”, identificado como lugarteniente de una organización criminal de Tamaulipas, durante un operativo en Reynosa.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso era miembro de la facción de “Los Metros”, ligada al Cártel del Golfo, y es el presunto responsable de agresiones con drones a cuerpos de seguridad en la frontera chica o zona ribereña.

Según información preliminar, el detenido es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en los ataques registrados en días recientes en municipios de esa región fronteriza.

Entre las acciones que se le atribuyen se encuentra una agresión con drones contra el encargado de seguridad en Gustavo Díaz Ordaz.

De igual forma, al “Cherrys” se le relaciona con la logística y ejecución de bloqueos carreteros mediante la quema de vehículos en distintos puntos de la Ribereña.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer se estrella contra poste de luz en Celaya, Guanajuato; cables evitaron desgracia
Defensa intentó capturar con vida al "Mencho"; pruebas de su abatimiento están en la FGR: general Trevilla
Hallan a persona sin vida en la Morelia-Aeropuerto; habría caído de un puente
Muere motociclista en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Sheinbaum responde a críticas por adelantarse a elecciones de 2027: “Es lo que decidió Morena”
Recuperan cuerpo del tercer trabajador tras colapso de edificio en la CDMX
Harfuch presume más de 46 mil detenidos, miles de armas y toneladas de estupefacientes aseguradas durante sexenio de Sheinbaum
Michoacán reduce 41.5% el promedio diario de homicidio doloso durante último año
Comentarios