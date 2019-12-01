Cae "El Cherrys", presunto operador de organización criminal de Tamaulipas; lo vinculan a ataques con drones y bloqueos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 09:47:43

Reynosa, Tamaulipas, a 10 de marzo 2026.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó al Manuel “N”, alias “El Cherrys”, identificado como lugarteniente de una organización criminal de Tamaulipas, durante un operativo en Reynosa.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso era miembro de la facción de “Los Metros”, ligada al Cártel del Golfo, y es el presunto responsable de agresiones con drones a cuerpos de seguridad en la frontera chica o zona ribereña.

Según información preliminar, el detenido es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en los ataques registrados en días recientes en municipios de esa región fronteriza.

Entre las acciones que se le atribuyen se encuentra una agresión con drones contra el encargado de seguridad en Gustavo Díaz Ordaz.

De igual forma, al “Cherrys” se le relaciona con la logística y ejecución de bloqueos carreteros mediante la quema de vehículos en distintos puntos de la Ribereña.