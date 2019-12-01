Joven cae con todo y auto a río Grande de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 09:03:58

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre 2025.- Milagrosamente salvó la vida un joven el cual cayó con su vehículo en las aguas del Río Grande en las inmediaciones de la colonia Industrial, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en el cruce de la avenida Solidaridad y Guillermo Prieto un vehículo había caído a las aguas del río.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos y bomberos municipales quienes mediante el uso de equipo especializado rescataron a Cristian David “N”, de 23 años quien había quedado atrapado dentro del vehículo.

Hechos de los que tomó conocimiento personal del área de Peritos de Tránsito.