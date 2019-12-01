Cae banda de secuestradores en La Huacana, Michoacán: Rescatan a taxista en operativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 15:25:20

La Huacana, Mich., a 7 de septiembre de 2025.– Un trabajo conjunto entre corporaciones federales y estatales permitió desarticular una célula dedicada al secuestro en el municipio de La Huacana, donde fue liberado un taxista que permanecía privado de su libertad desde finales de agosto.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la víctima, identificada como Roberto D., fue plagiada el pasado 28 de agosto. A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a recibir llamadas de extorsión en las que los captores exigían una fuerte suma de dinero para garantizar su liberación.

La denuncia presentada ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) activó un operativo de inteligencia en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las acciones se concentraron en la localidad de Ojo de Agua de San Ignacio, donde los presuntos secuestradores acudieron a recoger el pago exigido.

En el lugar fueron capturados Rafael “N”, Miguel Ángel “N”, Brenda “N” y un adolescente de 16 años, quienes ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y de la Unidad de Justicia Penal para Adolescentes, según corresponda.

Este operativo representa un golpe directo contra las estructuras delictivas que operan en la región de Tierra Caliente, al tiempo que refrendaron su compromiso de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La víctima fue rescatada con vida, mientras que las indagatorias continúan para determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos de violencia en la zona.