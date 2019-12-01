Cae árbol de grandes dimensiones en Apatzingán, Michoacán; daña tres vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 12:51:57

Apatzingán, Michoacán, a 20 de julio 2026.- Daños materiales en tres vehículos, fue el saldo que dejó la causa de un árbol de grandes dimensiones, hechos registrados en la colonia Benito Juárez.

Sobre el hecho se informó que debido al reblandecimiento del suelo, debido a las lluvias que han azotado esta zona en los últimos días, un árbol (pochota), se cayó sobre varios vehículos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal así como de Protección Civil, quienes en primer lugar confirmaron que no hubiera personas lesionadas.

Y posteriormente se abocaron a seccionar el árbol con motosierras; se confirmó que solo hubo daños materiales, de importancia, en tres vehículos.