Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja

Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 08:13:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Matamoros, Tamaulipas, a 29 de septiembre de 2025.- Un hombre de oficio albañil, es buscado por elementos de la Unidad General de Investigación de Matamoros, Tamaulipas, al ser señalado como el presunto responsable del feminicidio de su pareja.

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Brisas, donde la mujer, quien fue identificada como Sarahí “L”, de 32 años de edad, perdió la vida a consecuencia de múltiples golpes.

De acuerdo con información de testigos, la fémina, quien era madre de tres hijos, era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, por lo que ya lo había dejado, pero el hombre pudo convencerla de que regresaran, tras regresar ella notó que en realidad no había cambiado y seguía golpeándola, por lo que ya tenía pensado dejarlo nuevamente.

Las autoridades no dieron más detalles sobre la identidad del hombre, pero sí indicaron que es el principal sospechoso del crimen.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos
Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Comentarios