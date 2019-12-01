Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 08:13:32

Matamoros, Tamaulipas, a 29 de septiembre de 2025.- Un hombre de oficio albañil, es buscado por elementos de la Unidad General de Investigación de Matamoros, Tamaulipas, al ser señalado como el presunto responsable del feminicidio de su pareja.

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Brisas, donde la mujer, quien fue identificada como Sarahí “L”, de 32 años de edad, perdió la vida a consecuencia de múltiples golpes.

De acuerdo con información de testigos, la fémina, quien era madre de tres hijos, era víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, por lo que ya lo había dejado, pero el hombre pudo convencerla de que regresaran, tras regresar ella notó que en realidad no había cambiado y seguía golpeándola, por lo que ya tenía pensado dejarlo nuevamente.

Las autoridades no dieron más detalles sobre la identidad del hombre, pero sí indicaron que es el principal sospechoso del crimen.