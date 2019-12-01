Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 07:51:19

Carlos A. Carrillo, a Veracruz, a 21 de noviembre 2026.- Personal de la Policía Estatal de Veracruz, abatió a un presunto criminal y detuvo a otros dos civiles armados, tras un enfrentamiento en el municipio de Carlos A. Carrillo.

Según los medios locales, la refriega se registró durante la celebración del desfile cívico-militar con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que decenas de familias huyeron del lugar al escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que agentes de la corporación recababan información sobre un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad cuando fueron atacados por sujetos armados.

“Los agentes repelieron la agresión y desplegaron un operativo. Ningún policía resultó lesionado”, precisó la dependencia en un comunicado.

Como resultado del enfrentamiento un civil sospechoso fue abatido y dos más fueron puestos bajo arresto.

En el lugar las autoridades aseguraron armas de fuego y equipo táctico.