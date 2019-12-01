Bombardean a jornaleros en límites de Michoacán con Jalisco: Matan a un menor y hieren a dos de sus compañeros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 22:14:50

Buenavista, Mich., a 13 de septiembre de 2025.- Una jornada de trabajo en el campo terminó en tragedia cuando un dron arrojó artefactos explosivos sobre un grupo de jornaleros que laboraban en huertas de papaya y limón, en la zona limítrofe entre Los Tazumbos, Jalisco, y el municipio de Buenavista, Michoacán.

El estallido dejó como saldo la muerte de un adolescente de 15 años, identificado como Jesús Macario Jiménez, así como dos trabajadores heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los campesinos se encontraban en el paraje conocido como La Cueva, cerca de la localidad de Corral de Piedra, cuando fueron sorprendidos por las detonaciones en medio de un enfrentamiento entre grupos delictivos que utilizaron tanto armas de fuego como drones cargados con explosivos improvisados.

En medio del caos, los jornaleros lesionados fueron auxiliados y sacados de la zona. Sin embargo, el joven Jesús Macario, quien trabajaba como cortador de limón, sufrió lesiones de gravedad en el rostro y otras partes del cuerpo.

Durante el traslado a Buenavista, el menor perdió la vida a bordo de una camioneta roja que finalmente llegó hasta las instalaciones del Ministerio Público, donde personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Los heridos fueron identificados como David C., de 66 años y vecino de Buenavista, y Adolfo Michel M., de 21 años, originario del estado de Guerrero. Ambos fueron ingresados de urgencia al Hospital IMSS Bienestar, donde permanecen bajo atención médica.

El ataque se atribuye a la pugna por el poder que tienen allí los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región, específicamente Carteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

