Bloqueos y tensión en Zinapécuaro, Michoacán, tras detenciones a manos de la GN; incendian vehículos en carretera y Autopista de Occidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 20:01:51

Zinapécuaro, Mich., a 13 de septiembre de 2025.- Una jornada de tensión se vivió este sábado en el oriente de Michoacán luego de que se registraran bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del municipio de Zinapécuaro, tras la detención de tres personas a manos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes locales, los disturbios comenzaron en la carretera Zinapécuaro–Acámbaro, a la altura de la tenencia de Araró, donde un grupo de transportistas —especialmente taxistas y choferes de combi— cerró la vialidad en protesta.

La inconformidad surgió minutos después de que elementos policiales arrestaran a tres sujetos, quienes estarían relacionados con la delincuencia organizada.

Ante el bloqueo, la Guardia Civil desplegó un operativo para restablecer la circulación. Sin embargo, la situación escaló con el paso de las horas y se reportaron vehículos incendiados tanto en la autopista de Occidente como en uno de los accesos principales al municipio, lo que complicó aún más el tránsito en la zona.

Fuentes extraoficiales indicaron que grupos del crimen organizado podrían estar detrás de las protestas, aprovechando el sometimiento de los transportistas para generar inestabilidad.