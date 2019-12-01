Sectur lamenta el fallecimiento de la cocinera tradicional María Luisa Vera Landa

Sectur lamenta el fallecimiento de la cocinera tradicional María Luisa Vera Landa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 16:29:23
Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informó el fallecimiento de la cocinera tradicional María Luisa Vera Landa, originaria de la tenencia de Capula y reconocida por preservar la cultura gastronómica de la región.

A través de redes sociales, la dependencia estatal compartió el mensaje: “A nombre de nuestro titular Roberto Monroy, nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos, y a las y los herederos de los sabores y saberes de la cocina tradicional de Michoacán”.

Vera Landa nació en Capula el 6 de enero de 1969. Conquistó los paladares con su cocina tradicional preparada en cocina de piedra y fogón. Entre sus especialidades destacaron el guajolote con mole, el pipián, los torreznos con habas y el tradicional pozole batido.

Esos sabores son los que preservaban la herencia culinaria de su comunidad. “Su legado permanecerá en la memoria de quienes disfrutaron su sazón”, señaló el titular de la política turística de “el alma de México”.

