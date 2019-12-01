Trump afirma que México, Brasil y Colombia fueron invitados a la cumbre; el presidente colombiano Petro habla de un malentendido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 17:16:57

Washington, D.C., Estados Unidos, 11 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a cuestionamientos sobre la ausencia de México, Brasil y Colombia en la Cumbre del Escudo de las Américas, al señalar que, según su información, estos países sí habrían sido invitados al encuentro.

“Creo que fueron invitados, tal vez no vinieron”, declaró el mandatario estadounidense al ser consultado sobre la participación de estas naciones, consideradas clave en la lucha regional contra el narcotráfico.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que podría tratarse de un malentendido en la comunicación entre gobiernos. “Creo que hay otra vez un teléfono roto”, afirmó.

Petro advirtió además que transformar una alianza contra el narcotráfico en un bloque ideológico sería “un error sustancial”. Según el mandatario colombiano, la lucha contra las mafias debe ser un esfuerzo conjunto de todas las naciones, independientemente de sus diferencias políticas.

“Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y, por lo que veo, está de acuerdo con ello”, señaló.

El presidente colombiano también indicó que México, Brasil y Colombia, países que considera fundamentales en el combate al narcotráfico, no fueron invitados a la cumbre, aunque afirmó que esa decisión “no fue por voluntad del presidente Trump”.

Petro llamó a fortalecer la integración latinoamericana y caribeña por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos, y subrayó que la alianza contra el narcotráfico debe incluir a todos los países del continente.

“La magnitud del problema demanda unidad y no fundamentalismos ideológicos”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario colombiano reiteró su invitación al presidente estadounidense para sostener un encuentro en Cartagena, Colombia, con el objetivo de dialogar sobre cooperación regional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.