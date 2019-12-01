Llega la Copa del Mundo a Querétaro como parte del tour rumbo al Mundial 2026

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 18:20:35

Querétaro, Qro., 11 de marzo de 2026.- El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA llegó a Querétaro como parte del tour global rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un evento encabezado por autoridades estatales, municipales y representantes de la empresa Coca-Cola, socio histórico del organismo rector del fútbol.

Durante la presentación se informó que el trofeo permanecerá dos días en la ciudad, permitiendo a aficionados y medios de comunicación vivir una experiencia cercana con el máximo símbolo del fútbol mundial, en el marco de una gira internacional que recorre distintas ciudades para acercar el torneo a los seguidores del deporte.

La directora de comunicaciones de Coca-Cola México, Daniela Huerta, destacó que el recorrido forma parte de la sexta edición del tour del trofeo y que en esta ocasión contempla más de 75 paradas a nivel mundial durante más de 150 días.

Señaló que Querétaro es la quinta ciudad del país en recibir la copa dentro de una gira que visitará 10 ciudades mexicanas en 26 días, con espacios interactivos para que los asistentes conozcan la historia del fútbol y puedan tomarse una fotografía con el trofeo original.

Por su parte, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, subrayó que la visita coloca nuevamente a la ciudad en el escenario internacional del deporte, al recordar que de más de dos mil 500 municipios del país solo diez fueron elegidos para recibir el trofeo.

Añadió que este símbolo representa valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo, principios que también distinguen a la entidad.

En el evento también participó la leyenda del fútbol italiano Vincenzo Iaquinta, campeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2006, quien expresó su emoción por reencontrarse con el trofeo y agradeció el recibimiento de los aficionados queretanos.

Autoridades estatales señalaron que la visita del trofeo busca inspirar a las nuevas generaciones y reforzar la pasión por el fútbol rumbo al mundial de 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.