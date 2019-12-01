Blindaje Uruapan: Refuerzan acciones operativas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 19:40:54

Uruapan, Michoacán.- 29 de octubre de 2025.- Con el objetivo de reforzar la disuasión de hechos delictivos de alto impacto y garantizar la tranquilidad de la población en este municipio, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, encabezó la supervisión del operativo Blindaje Uruapan.

Sobre el particular se informó que en esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional llevan a cabo tareas estratégicas, filtros de inspección y diversas movilizaciones en campo a fin de mantener entornos de paz.

A su vez en una mesa de trabajo entre autoridades estatales, municipales y del gremio aguacatero, se acordaron robustecer las tareas preventivas en tramos carreteros y en las inmediaciones de empacadoras para frenar cualquier actividad ilícita que atente contra la producción del fruto.

La SSP y la sinergia interinstitucional establecida con autoridades de los tres órdenes de gobierno suman esfuerzos para brindar las condiciones de tranquilidad y desarrollo que la ciudadanía merece.