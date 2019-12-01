Vinculan a proceso a "El Caballo", por homicidio calificado en contra de una mujer en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a Ramiro “N”, alias “El Caballo”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Eréndira Jazmín V.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el 12 de octubre del presente año, la víctima se encontraba en compañía de sus padres y un hermano, afuera de su domicilio ubicado en la calle Orquídeas, de la colonia Primero de Mayo, En ese momento, Ramiro “N”, quien tras amagarla con un arma fuego, le arrebató el celular.

Minutos después, otra persona que también portaba un arma de fuego llegó al sitio, y ambos accionaron sus armas en contra de Eréndira Jazmín V., quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió.

Derivado de los actos de investigación, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Ramiro “N” en el delito, quien fue detenido con base a un orden de aprehensión.

Este día, en audiencia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Ramiro “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y conceder un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.