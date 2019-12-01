Balean a un individuo en la colonia El Porvenir de Zamora, Michoacán: resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 21:48:42
Zamora, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Un hombre que aparentemente se dirigía a comprar cena resultó herido de gravedad al ser víctima de una agresión armada por parte de un sujeto que huyo a bordo de una motocicleta, al momento se ignora el móvil del hecho.

Fue a las 18:40 horas de este miércoles, cuando algunos vecinos de la colonia El Porvenir reportaron a los números de emergencias que sobre las calles Gildardo Magaña y Matamoros un hombre había sido baleado.

Minutos después llegaron autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes confirmaron el reporte y acordonaron la zona, mientras paramédicos de Rescate auxiliaron al lesionado.

Tratándose de Jesús S., R., alias "El Chuy", de 36 años de edad, vecino de la citada colonia, el cual fue canalizado a la sala de urgencias de un hospital para su atención médica.

En el sitio fueron encontrados varios casquillos percutidos de arma corta, por lo que acudió personal de la Fiscalía General del Estado para recolectarlos e iniciar la carpeta de investigación.

