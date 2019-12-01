Vinculan a proceso a célula de Jalisco ligada al ataque a balazos y con explosivos contra la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán 

Morelia, Mich., a 29 de octubre de 2025.– Tres presuntos miembros de la delincuencia organizada, fueron vinculados a proceso tras ser detenidos en un operativo militar que desarticuló un arsenal digno de guerra y que podría estar directamente conectado con el ataque contra la presidencia municipal de Zinapécuaro, el pasado 14 de octubre.

La noche del atentado quedó marcada por el estruendo de armas largas y explosivos que pusieron en jaque a toda la cabecera municipal. Mientras la fachada de la Presidencia Municipal quedaba perforada por ráfagas y destrozada por detonaciones, los habitantes buscaban refugio ante un nuevo acto de terror perpetrado a plena luz pública.

Tras múltiples reportes de enfrentamientos entre células criminales, el Ejército Mexicano desplegó un operativo de reacción en Zinapécuaro. Fue en la comunidad de Santa Cruz donde los militares cercaron y detuvieron a Rafael “B”, Jorge “C” y Samuel “R”, tres sujetos identificados por portar equipo táctico marcado con las siglas del CJNG.

Lo asegurado durante la captura confirma el nivel de violencia con el que operan estos grupos: Tres fusiles de alto poder, uno de ellos un Barrett calibre .50, arma capaz de perforar blindajes, cargadores y cartuchos útiles, cinco granadas de fragmentación, así como chalecos tácticos y fornituras del grupo criminal.

Las autoridades federales ya investigan la posible participación de los detenidos en el ataque directo contra el edificio de gobierno, donde se utilizaron explosivos y armamento de grueso calibre. El atentado, calificado como un acto de desafío frontal al Estado, mantuvo paralizada a la población y elevó el nivel de alerta en la región.

La Fiscalía General de la República recibió el arsenal asegurado y presentó los datos de prueba ante el juez de control. Con ello, se determinó la vinculación a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

Los tres quedaron sujetos a prisión preventiva oficiosa, mientras que la autoridad contará con cuatro meses para cerrar la investigación complementaria.

El ataque contra la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, uno de los golpes más audaces contra una sede de gobierno en lo que va del año, dejó claro el nivel de confrontación entre grupos criminales y el Estado. La detención de estos tres presuntos sicarios representa apenas una pieza del rompecabezas, pero podría marcar el inicio del desmantelamiento de una célula responsable de sembrar miedo en toda la región.