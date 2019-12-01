Productores mantienen bloqueos en Guanajuato por precios del maíz; exigen tarifas justas y apoyos reales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 19:10:17

Guanajuato, Gto., 29 de octubre de 2025.- Agricultores de distintos municipios de Guanajuato mantienen bloqueos carreteros tras rechazar el precio base de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz propuesto por la Secretaría de Agricultura, al considerar que no cubre los costos reales de producción.

Los inconformes argumentan que los gastos en fertilizantes, semillas, maquinaria y combustibles se han incrementado de manera constante, mientras que el valor de venta de sus cosechas se mantiene bajo, lo que ha generado pérdidas y endeudamiento entre los productores.

“Con ese precio no nos alcanza ni para salir parejos, todo sube menos el grano”, expresó uno de los manifestantes en la carretera Cortazar–Jaral del Progreso, donde el tránsito permanece cerrado.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad, continúan los cierres totales en vialidades como la Autopista 45D Salamanca–Celaya, la Irapuato–Romita y la Jaral del Progreso–Cortazar. También se registran bloqueos parciales en tramos de la Salamanca–León y la León–Aguascalientes.

Los productores exigen un diálogo directo con autoridades federales y la revisión del esquema de precios y apoyos al campo. Advierten que no retirarán los bloqueos hasta obtener una respuesta concreta, pues aseguran que las políticas actuales favorecen a grandes corporaciones y dejan en desventaja a los pequeños agricultores.