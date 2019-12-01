Detienen a dos hombres por robo a menor en Azcapotzalco, Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 18:41:03

Azcapotzalco, Ciudad de México, 29 de octubre de 2025.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de ser señalados por un menor de edad como los responsables de haberlo despojado de su teléfono celular y dinero en efectivo en calles de la colonia Santa Catarina.

El hecho se registró cuando un joven de 15 años solicitó auxilio a una patrulla que realizaba recorridos de vigilancia sobre la avenida Hidalgo y la calle Privada de Hidalgo. El afectado indicó a los oficiales que dos sujetos lo habían amenazado verbalmente para quitarle sus pertenencias.

Tras el señalamiento, los policías ubicaron e interceptaron a los sospechosos. Durante una revisión preventiva, les encontraron un dispositivo móvil de alta gama y una suma de dinero, objetos que el menor reconoció como de su propiedad.

Los detenidos, de 20 y 25 años, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los reportes, uno de los arrestados cuenta con antecedentes por robo con violencia en distintas modalidades, con registros ante la autoridad en los años 2021 y 2023.