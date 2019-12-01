Blindaje Uruapan: Para garantizar el orden y la paz en la zona, refuerzan acciones operativas 

Blindaje Uruapan: Para garantizar el orden y la paz en la zona, refuerzan acciones operativas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:06:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre 2025.- Con la finalidad de reducir la incidencia delictiva en la demarcación y dar tranquilidad a la población la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno mantiene el refuerzo operativo en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que en atención a las instrucciones giradas por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, este dispositivo permanente es supervisado por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, a efecto de desarrollar un eficaz despliegue de los agentes de la corporación estatal.

La finalidad de esta operatividad es mantener la presencia disuasiva en zonas de Uruapan, consideradas como focos rojos y combatir los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y secuestro. El esquema es apoyado con cámaras de videovigilancia conectadas al C5 Michoacán para atender oportunamente cualquier eventualidad.

A la par, la Guardia Civil refuerza las inspecciones a personas y vehículos para la revisión de antecedentes e inhibir el transporte de armamento y drogas. La SSP recuerda a la población que las líneas telefónicas de atención de emergencias 911 y de denuncia anónima 089 están disponibles las 24 horas del día.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Blindaje Uruapan: Para garantizar el orden y la paz en la zona, refuerzan acciones operativas 
Se enfrentan policías y delincuentes tras hallazgo de campamento clandestino en Ario, Michoacán 
Hallan cuerpos de cinco hombres y una mujer en fosa clandestina de Irapuato
En septiembre Michoacán registró 109 asesinatos; Zamora, Uruapan, Morelia, municipios más violentos
Más información de la categoria
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Tras derrumbe de escuela islámica en Indonesia permanecen 59 personas atrapadas, 5 personas fallecidas y decenas de desaparecidos
Adán Augusto López es captado viendo futbol durante comparecencia del secretario de Hacienda
Comentarios