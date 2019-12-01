Blindaje Uruapan: Para garantizar el orden y la paz en la zona, refuerzan acciones operativas 

Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre 2025.- Con la finalidad de reducir la incidencia delictiva en la demarcación y dar tranquilidad a la población la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno mantiene el refuerzo operativo en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que en atención a las instrucciones giradas por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, este dispositivo permanente es supervisado por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, a efecto de desarrollar un eficaz despliegue de los agentes de la corporación estatal.

La finalidad de esta operatividad es mantener la presencia disuasiva en zonas de Uruapan, consideradas como focos rojos y combatir los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y secuestro. El esquema es apoyado con cámaras de videovigilancia conectadas al C5 Michoacán para atender oportunamente cualquier eventualidad.

A la par, la Guardia Civil refuerza las inspecciones a personas y vehículos para la revisión de antecedentes e inhibir el transporte de armamento y drogas. La SSP recuerda a la población que las líneas telefónicas de atención de emergencias 911 y de denuncia anónima 089 están disponibles las 24 horas del día.