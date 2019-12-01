Blindaje Uruapan: Fuerzas estatales y federales decomisan arsenal

Blindaje Uruapan: Fuerzas estatales y federales decomisan arsenal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 12:53:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 3 de octubre del 2025.- Como resultado de acciones comprendidas dentro del operativo Blindaje Uruapan,  las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron una ametralladora, ocho fusiles, cuatro granadas de aditamento, droga y vehículos como resultado de las tareas del operativo Blindaje Uruapan. 

Sobre el particular se informó que en una acción interinstitucional efectuada en una serranía de la localidad de Toreo el Alto de este municipio, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron el armamento mencionado, cargadores y cartuchos de distintos calibres.

También decomisaron dos bolsas con sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, 10 chalecos balísticos con siglas alusivas a una célula delictiva, y dos camionetas marcas Jeep y Chevrolet.

Lo asegurado será puesto a disposición de las instancias pertinentes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal
Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; estaba prófuga en Estados Unidos
Revientan punto de almacenamiento de estupefacientes en CDMX; aseguran arsenal y un hombre
Blindaje Uruapan: Fuerzas estatales y federales decomisan arsenal
Más información de la categoria
Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; estaba prófuga en Estados Unidos
EEUU presume hundimiento de otra lancha en el Caribe; hay 4 presuntos criminales muertos
Congela Trump más de 2 mil mdd para Chicago por cierre de Gobierno
Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones de pesos al erario público en México
Comentarios