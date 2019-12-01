Blindaje Uruapan: Fuerzas estatales y federales decomisan arsenal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 12:53:31

Uruapan, Michoacán, 3 de octubre del 2025.- Como resultado de acciones comprendidas dentro del operativo Blindaje Uruapan, las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron una ametralladora, ocho fusiles, cuatro granadas de aditamento, droga y vehículos como resultado de las tareas del operativo Blindaje Uruapan.

Sobre el particular se informó que en una acción interinstitucional efectuada en una serranía de la localidad de Toreo el Alto de este municipio, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron el armamento mencionado, cargadores y cartuchos de distintos calibres.

También decomisaron dos bolsas con sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina, 10 chalecos balísticos con siglas alusivas a una célula delictiva, y dos camionetas marcas Jeep y Chevrolet.

Lo asegurado será puesto a disposición de las instancias pertinentes para los efectos de ley.