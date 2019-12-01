Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal

Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 15:26:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 3 de octubre del 2025. - Como resultado de acciones comprendidas dentro del operativo Blindaje Uruapan, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), efectuaron diversas acciones operativas que dieron como resultado la detención de seis personas y el aseguramiento de 18 armas de fuego, fuertes cantidades de drogas y equipo táctico.

Sobre el particular, la primera acción tuvo lugar en un inmueble ubicado en la colonia Tierra y Libertad, donde fueron aprehendidos tres hombres y tres mujeres; ahí se localizaron nueve armas de fuego, 18 aditamentos para estas y cargadores, así como equipo táctico. Además de 16 envoltorios que contenían sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina y una bolsa con mariguana.

Posteriormente, en otra diligencia realizada en la colonia Constituyentes, los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y FGE encontraron 27 envoltorios con metanfetamina.

Cabe destacar que estos aseguramientos, sumados a los de esta mañana en la localidad de Toreo el Alto, dan un total de 18 armas de fuego de alto poder aseguradas en las últimas horas en Uruapan. Lo decomisado y los indiciados serán presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las actuaciones respectivas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal
Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; estaba prófuga en Estados Unidos
Revientan punto de almacenamiento de estupefacientes en CDMX; aseguran arsenal y un hombre
Blindaje Uruapan: Fuerzas estatales y federales decomisan arsenal
Más información de la categoria
Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; estaba prófuga en Estados Unidos
EEUU presume hundimiento de otra lancha en el Caribe; hay 4 presuntos criminales muertos
Congela Trump más de 2 mil mdd para Chicago por cierre de Gobierno
Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones de pesos al erario público en México
Comentarios