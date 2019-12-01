Blindaje Morelia: detienen a un hombre armado

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre 2025.- Como resultado de las acciones del operativo Blindaje Morelia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron a un hombre en portaviones de un arma de fuego.

Sobre el parcelar se informó que el joven de 19 años, fue detenido cuando el personal de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano reforzaba sus patrullajes en la salida a Pátzcuaro, a la altura de la localidad de La Estancia.

En la revisión de sus pertenencias, el personal policial y castrense le aseguró una pistola calibre .22 milímetros. Por lo anterior, fue trasladado ante las instancias competentes para su puesta a disposición por su presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.



Derivado de aseguramientos importantes de droga en esa zona de Morelia, la SSP ha intensificado su vigilancia, apoyada por autoridades federales para el combate a la delincuencia.