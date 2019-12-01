Confirma Harfuch detención de principal sospechoso en homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 07:45:04

Ciudad de México, a 21 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Rigoberto “N”, señalado como el encargado de las extorsiones en la tierra caliente michoacana, así como de ser el autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, perpetrado el pasado 20 de octubre en Apatzingán.

A través de un comunicado, el funcionario federal indicó que la captura ocurrió derivado de trabajos de investigación iniciados tras el asesinato del citricultor.

Según el secretario García Harfuch, el detenido, identificado como “El Plátano”, fue capturado en un operativo en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, además de la Fiscalía General de Estado de Michoacán (FGE).

En ese sentido, el titular de la SSPC, detalló que los agentes localizaron un vehículo en el que se trasladaba Rigoberto “N”, identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.

Al ser requerido por las autoridades, el sospechoso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal.