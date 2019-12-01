Confirma Harfuch detención de principal sospechoso en homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán

Confirma Harfuch detención de principal sospechoso en homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 07:45:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 21 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Rigoberto “N”, señalado como el encargado de las extorsiones en la tierra caliente michoacana, así como de ser el autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, perpetrado el pasado 20 de octubre en Apatzingán.

A través de un comunicado, el funcionario federal indicó que la captura ocurrió derivado de trabajos de investigación iniciados tras el asesinato del citricultor.

Según el secretario García Harfuch, el detenido, identificado como “El Plátano”, fue capturado en un operativo en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, además de la Fiscalía General de Estado de Michoacán (FGE).

En ese sentido, el titular de la SSPC, detalló que los agentes localizaron un vehículo en el que se trasladaba Rigoberto “N”, identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.

Al ser requerido por las autoridades, el sospechoso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a una persona a pocos metros de primaria en Celaya, Guanajuato; hay 2 heridos
con homicidio de subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, suman más de 30 agresiones contra autoridades este 2025
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
UNICLA Apatzingán suspende clases y actividades por inseguridad en el municipio
Más información de la categoria
Confusión y duelo en el mundo sonidero: aclaran quién fue el “Medio Metro” que murió en Puebla
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
Dan golpe de 756 mdp al crimen; aseguran estupefacientes y sustancias químicas en Sinaloa
Encarcelan a Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia por financiamiento ilegal de su campaña en 2007
Comentarios