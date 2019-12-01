Encarcelan a Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia por financiamiento ilegal de su campaña en 2007

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 09:00:51

París, Francia, a 21 de octubre 2025.- El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy fue internado en la cárcel parisina de La Santé por la pena de cinco años impuesta por la financiación ilegal de su campaña que lo llevó al poder en 2007.

Las autoridades comprobaron que el ex mandatario recibió dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, por lo que se convirtió en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado.

Sarkozy llegó a la penitenciaria escoltado en un coche negro y seguido por medios de comunicación que trasmitieron en directo el trayecto desde su domicilio en el distrito XVI.

“¡Bienvenido Sarkozy!”, “¡Sarkozy está aquí!” gritaron algunos de los presentes a la llegada del que fuera presidente de Francia desde 2007 a 2012 a la cárcel parisina.

No obstante, antes de iniciar su trayecto a la prisión, el ex presidente publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló: “Al prepararme para cruzar los muros de La Santé, mis pensamientos están con el pueblo francés”.

“Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que me caracteriza que no es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente. Seguiré denunciando este escándalo judicial, este vía crucis que he sufrido durante más de diez años”, escribió, el ex jefe de Estado.