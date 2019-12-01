Localizan cuerpo sin vida frente a templo, en Celaya, Guanajauto

Localizan cuerpo sin vida frente a templo, en Celaya, Guanajauto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:42:16
Celaya, Guanajuato, a 21 de octubre 2025.- En la entrada de la comunidad de La Luz, Texas, al sur del municipio de Celaya, Guanajuato, fue localizado la mañana de este martes el cuerpo de una persona con heridas de bala, hecho que generó una intensa movilización policiaca y de emergencia en la zona.

El hallazgo ocurrió frente a la parada de camiones y al templo local, a un costado de un nicho dedicado a la Virgen de Guadalupe, donde habitantes de la comunidad reportaron la presencia del cuerpo a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las primeras diligencias periciales.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar y se desconocen las circunstancias en que ocurrió el ataque. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer este homicidio.

