México y EEUU lanzan plan conjunto contra el tráfico de armas en la frontera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 08:38:14

Ciudad de México, a 21 de octubre 2025.- Los gobierno de México y Estados Unidos lanzaron una nueva iniciativa conjunta para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

Según fuentes oficiales, el plan contempla operativos bilaterales y controles más estrictos en los cruces internacionales, como el instalado recientemente en el Puente Córdova-Américas, uno de los más transitados de la frontera binacional y que une Ciudad Juárez, Chihuahua con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas.

Las autoridades mexicanas destacaron que el objetivo es “salvaguardar la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”.

En ese sentido, el abogado y exfuncionario en seguridad pública Fernando Rubalcaba destacó los aspectos positivos de la cooperación binacional.

“El beneficio es más positivo gracias a estos acuerdos, porque permiten un clima de colaboración y de entendimiento de una causa común como la seguridad pública. Qué bueno que se esté buscando la forma de evitar la introducción de armas, dado que casi todos los delitos de gran impacto son cometidos con armas de fuego”, expresó el experto en la materia.

Cabe mencionar que este tipo de operativos fueron parte de los temas tratados durante la visita Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado de EEUU a México.

“Logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos (…) para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México, nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, remarcó la mandataria mexicana tras su encuentro con el funcionario estadounidense, el pasado mes de septiembre.