Accidente vehicular en Morelia, Michoacán deja cuatro heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:36:13

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre 2025.- El choque entre una motocicleta y un vehículo compacto, que terminó volcado, dejó cuatro personas heridas, hechos registrados en el Libramiento Sur en las inmediaciones de la SSP.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de martes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en la zona en donde se construye el nuevo puente, se había registrado un choque entre una moto y un vehículo.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cuatro personas que estaban lesionadas.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.