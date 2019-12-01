Blindaje Morelia: Aprehenden a presunta vendedora de estupefacientes

Blindaje Morelia: Aprehenden a presunta vendedora de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 10:48:31
Morelia, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- Como resultado de las acciones del operativo Blindaje Morelia, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a una mujer en portación 35 envoltorios que contenían sustancia granulosa con las características propias de un estupefaciente sintético.

Sobre el particular se informó que elementos de la Guardia Civil junto al Ejército Mexicano llevan a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia cuado sobre la avenida Río Grande, encontraron a la joven deambulando sola durante la noche del martes.

Al momento de efectuarle una revisión le decomisaron 35 dosis de metanfetamina, encontradas al interior de su bolso, por lo que fue asegurada y presentada ante la autoridad correspondiente para las diligencias de ley.

