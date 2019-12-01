Abaten a líder criminal y capturan a 6 presuntos miembros de célula delincuencial, en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 08:38:37

Culiacán, Sinaloa, a 22 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal abatió a Luis Ezequiel “N”, presunto líder de una célula criminal de Sinaloa, durante un enfrentamiento en Culiacán, en el cual también capturó a seis presunto integrantes del mismo grupo delincuencial.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien en redes sociales detalló que el hombre abatido también era conocido como “El Morral”.

Además, indicó que entre los detenidos se encuentran José Manuel “N”, conocido como el “Mono Canelo”, así como Juan Carlos “N”, alias el “Chango”, ambos generadores de violencia, detenidos en diciembre y liberados por un juez.

El funcionario federal agregó en su mensaje que a los sospechosos se les decomisó un total de ocho armas de fuego.

Por otra parte, dio a conocer que en el operativo participó personal de la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).