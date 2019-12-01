Identifican a víctimas mortales del choque en la de Occidente

Identifican a víctimas mortales del choque en la de Occidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 10:05:13
Maravatío, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- Ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FJE), fueron identificadas las siete víctimas mortales del accidente registrado en la autopista México-Guadalajara (Occidente), en este municipio.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el martes se registró un choque entre un tráiler y un auto compacto a la altura del kilómetro 169+800 el cual dejó como saldo siete personas sin vida.

Fue al continuar con las pesquisas que los ahora occisos fueron identificados como Octavio G., de 60 años, chofer del taxi, originario del municipio de Irimbo.

Así Lorena Irani H., de 21 años; Dylan B., de 23 años; Jennifer Sofía, de 4 años, y Dylan Gael, de 1 año y 6 meses, hijos todos con domicilio en Ciudad Hidalgo; María Guadalupe M., de 48 años; Elizabeth B., de 8 años, madre e hija.

