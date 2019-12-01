Diputados abandonan Sesión Solemne en Apatzingán en protesta de violencia en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 11:00:52

Apatzingán, Michoacán, a 22 de octubre 2025.– En un acto de indignación y solidaridad con la ciudadanía, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas abandonaron la Sesión Solemne realizada este miércoles en Apatzingán, como muestra de rechazo a los actos de represión contra manifestantes que exigen paz y justicia.

Legisladores del PRI, PAN, Representación Parlamentaria, e incluso integrantes de los propios grupos parlamentarios del PT y Morena, coincidieron en que no se puede permanecer en silencio mientras la violencia continúa arrebatando vidas y sembrando miedo en toda la entidad.

La diputada Adriana Campos Huirache señaló que su salida del recinto fue “un acto de dignidad y protesta frente a la creciente inseguridad que enfrenta Michoacán, así como un llamado urgente para replantear la estrategia de seguridad, que evidentemente está fallando y requiere una coordinación real y efectiva entre los tres niveles de gobierno”.

Este acto de protesta ocurre tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero y activista social, hecho que ha causado profunda indignación en el estado. A ello se suman múltiples episodios de violencia registrados en distintas regiones, que reflejan la gravedad de la crisis de seguridad.

“Hoy no se trata de colores ni partidos; se trata de una exigencia compartida: recuperar la paz y la seguridad para las y los michoacanos”, expresó Adriana Campos.