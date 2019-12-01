Aumenta a 32 número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 07:59:37

Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- Aumentó a 32 el número de víctimas mortales causadas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Cuauhtémoc, ocurrida el pasado 10 de septiembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Mediante un comunicado, se dio a conocer que Tiffany Odette “N”, de tan solo 16 años de edad, que se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, fue el fallecimiento más reciente derivado de la tragedia.

Asimismo, la dependencia sanitaria de la capital detalló que hasta el 21 de octubre de 2025 cinco personas siguen hospitalizadas, mientras que otras 47 ya fueron dadas de alta.

El pasado 10 de septiembre, sobre el puente de La Concordia, una pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza se volcó, lo que provocó una fuga del material que transportaba, originada por una hendidura derivada del impacto del vehículo contra un bloque de contención.

Pasados 31 segundos del accidente, la nube de vapor blanco del gas se convirtió en una inmensa llama que afectó a personas y vehículos cercanos al siniestro.