Abandonan cadáver y mensaje dirigido a "Chucho" Rangel, polémico mando policiaco de Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 09:18:56

Apatzingán, Mich., a 22 de octubre de 2025.- El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública movilizó a distintas corporaciones de seguridad la mañana de este miércoles en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue alertado por una denuncia ciudadana y posteriormente confirmado por las autoridades, que notificaron la presencia de una persona tirada sobre la calle Francisco Villa, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Al acudir al sitio, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal encontraron el cuerpo de un hombre de entre 35 y 45 años de edad, quien vestía una playera azul y pantalón del mismo color.

El cadáver presentaba sobre el pecho una cartulina blanca, dirigida a Jesús “Chucho” Rangel, mandó policiaco de Apatzingán acusado de múltiples delitos y que sigue operando en el municipio de Apatzingán.

A simple vista, el cuerpo presentaba huellas de tortura y heridas de bala. La zona fue acordonada para preservar los indicios mientras la Fiscalía Regional de Apatzingán llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.