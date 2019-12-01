Cocinas de los penales de Michoacán certificadas por estándares de higiene

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- En continuidad a las acciones que realiza la Coordinación del Sistema Penitenciario para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal de seguridad y custodia, diez de los once penales de Michoacán cuentan ya con la certificación Distintivo H 2025 en sus cocinas.

El personal del área de cocina del penal de Zitácuaro fue galardonado con el Reconocimiento por Manejo Higiénico en el Servicio de Alimentos Preparados, otorgado por el Gobierno federal. Este logro se obtuvo tras un arduo trabajo y el cumplimiento del 100 por ciento de los puntos críticos y no críticos de la normativa.

Con esta distinción, Zitácuaro se suma a los Centros Penitenciarios de Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, David Franco Rodríguez y el de Alta Seguridad; además de los penales de Sahuayo, Apatzingán, Tacámbaro, Maravatío y la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, donde el Distintivo H 2025 cubre tanto sus cocinas como sus comedores.

Con el compromiso de extender la calidad a todos sus centros, el Penal de Uruapan ya realiza las acciones necesarias para cumplir con los requerimientos y sumarse próximamente a la lista de centros penitenciarios con esta certificación federal.