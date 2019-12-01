Desactivan 16 cámaras clandestinas instaladas en Reynosa, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 11:47:55
Reynosa, Tamaulipas, a 22 de octubre 2025.- Personal de seguridad estatal inhabilitó 16 cámaras de videovigilancia clandestinas, las cuales eran utilizadas presuntamente por organizaciones del crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas.

A través de un comunicado en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detalló que este aseguramiento fue realizado durante un operativo que incluyó distintos puntos del municipio.

En la nota de prensa se indicó que elementos de la Guardia Estatal localizó los artefactos en espectaculares, antenas y torres de comunicación, en puntos en el Boulevard Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.

De igual forma, se dio a conocer que los agentes también decomisaron nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema de cámaras.

